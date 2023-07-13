بيزنس الشهادات الوهمية.. استجواب متهمين بتزوير المستندات الرسمية

تستجوب جهات التحقيق المختصة متهم اشترك مع آخر فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وخاصة الشهادات الجامعية والعلمية المزورة.

تواجه الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأولية عن التشكيل، التى كشفت عن قيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط كل من شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى الحصول على الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية من خلال إنشاء صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاستدراج الضحايا، وقيام أحدهما بالإعلان من خلال صفحته عن إدارة أكاديمية "بدون ترخيص" تقوم بمنح شهادات تعليمية ومهنية للدارسين تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافًا للحقيقة" نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية أمكن ضبطهما وعُثر بحوزة أحدهما على (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات "مزورة" – استمارات وكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 أكلاشية باسم أحد المتهمين والأكاديمية المشار إليها - صور مستندات خاصة ببعض الضحايا)، كما ضبط بحوزتهما (جهاز حاسب إلى - 4 هواتف محمولة)، بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى المشار إليه، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.