بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار.. كلمة الرئيس السيسى بقمة دول جوار السودان.. إنفوجراف

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيان الختامى لقمة دول جوار السودان، حيث قال الرئيس السيسي: أكدنا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا.

وأضاف الرئيس السيسي: توافق المشاركون على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.

وتابع الرئيس السيسي: الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استمرار الأزمة الراهنة في السودان يزيد عدد النازحين واللاجئين إلى دول الجوار.

وأضاف الرئيس السيسي خلال القائه البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أنه تم الاتفاق على التنسيق مع المنظمات الدولية لتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا في السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية، موضحا أن على المجتمع الدولي والدول المانحة تخصيص مبالغ مناسبة بشأن الأزمة في السودان.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان.

وأضاف الرئيس السيسي خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أنه يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.