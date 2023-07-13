اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان بحضور الرئيس السيسي

الخميس، 13 يوليو 2023 11:47 ص
بدء الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
ويعد المؤتمر الذى تشارك فيه دول الجوار السودانى، أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
 
كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
 
وتمتلك الدولة المصرية رؤية لحل الأزمة، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام للإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، وذلك وفقا لتقرير تليفزيونى سابق عرضته قناة "إكسترا نيوز" حول "الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية".
 
 

قمة دول جوار السودان

السودان

اخبار السودان

دول جوار السودان

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

قمة السودان



الموضوعات المتعلقة

رئيس تحرير موقع نبض السودان: قمة دول جوار السودان جاءت فى وقتها

الخميس، 13 يوليو 2023 11:34 ص

محلل سودانى: ننظر لمؤتمر دول الجوار بإيجابية.. والعلاقات مع مصر تاريخية

الخميس، 13 يوليو 2023 10:53 ص

ناشطة حقوقية سودانية: نأمل أن يتمكن مؤتمر قمة دول جوار السودان من وقف الحرب

الخميس، 13 يوليو 2023 10:35 ص

السفير محمد حجازى: دعوة مصر لقمة دول جوار السودان إدراكا لمسئوليتها الإقليمية

الخميس، 13 يوليو 2023 10:00 ص

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن استضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان

الخميس، 13 يوليو 2023 09:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة