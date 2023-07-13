بايدن: نعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على أزمة المناخ

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال فعاليات قمة الولايات المتحدة ودول الشمال، إن بلاده تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على أزمة المناخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى فنلندا، الدولة المنضمة حديثا لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع رؤساء وزراء دول الشمال الأوروبى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن زيارة بايدن لفنلندا، تأتي عقب الاجتماع "المحورى" لقادة الناتو بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، بعد أن أظهرت فنلندا اقترابا عسكريا من الولايات المتحدة منذ بدء العملية الروسية العسكرية فى أوكرانيا العام الماضى.