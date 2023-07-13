بايدن: بوتين خسر الحرب فى أوكرانيا

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اعتبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد خسر الحرب فى أوكرانيا فى ظل معاناة موسكو الاقتصادية وكذلك من نقص فى الموارد.

وفى مؤتمر صحفى له فى العاصمة الفنلندية هلسنكي، قال بايدن إن بوتين من المستحيل أن يكسب الحرب فى أوكرانيا.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/.



وأكد بايدن أنه يتوقع أن يؤدى الهجوم الأوكرانى المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، كما توقع أن تحرز أوكرانيا تقدمًا مهمًا فى هجومها وأن يفضى ذلك إلى تسوية تفاوضية فى مرحلة ما.



وأشار إلى أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي، مضيفًا أن بوتين سيقرر فى النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب، موضحًا أنه لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى أثناء الحرب؛ لأن ذلك سيعنى اندلاع حرب عالمية ثالثة.



من جانب آخر، قال بايدن إنه على زعيم مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين، أن يتوخى "الحذر" من احتمال تسميمه، بعد فشل تمرده المسلح على القيادة العسكرية فى موسكو.