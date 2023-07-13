بالشماريخ والورود.. طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ يحتفلون بانتهاء الامتحانات..صور

احتفل المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ اليوم بانتهاء ماراثون الامتحانات أمام لجان مطوبس ودسوق وكفر الشيخ، على أنغام الطبل البلدي والأغانى، وسط حالة من السعادة بسهولة الامتحانات في آخر أيام الامتحانات.

وأخذ الطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحان اليوم الأخير بالرقص وإطلاق الزغاريد والشماريخ احتفالا بانتهاء ماراثون الامتحانات وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع من الطلاب وأولياء الأمور.

وحرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم الطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحان بالورود والبالونات الحمراء والأفراح وسط تواجد رجال الأمن لتأمين احتفالات الطلاب أمام مقر اللجان

والتقطت عدسة "اليوم السابع " لحظة خروج الطالبات من لجنة مدرسة الإعدادية بمطوبس بمدينة مطوبس، وسط حالة من الفرحة العارمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور الذين استقبلونهم خارج اللجنة، كما شهدت محيط المدارس حالة من السعادة الكبيرة

وأدى 24 ألف و99 طالب وطالبة على 76 لجنة، ب 11 إدارة تعليمية، امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، ولم ترصد غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة الترية والتعليم بكفر الشيخ.