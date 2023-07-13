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بالشماريخ والورود.. طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ يحتفلون بانتهاء الامتحانات..صور

الخميس، 13 يوليو 2023 01:54 م
بالشماريخ والورود.. طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ يحتفلون بانتهاء الامتحانات..صور جانب من احتفالات الطلاب
كفر الشيخ محمد سليمان

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احتفل المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ اليوم بانتهاء ماراثون الامتحانات أمام لجان مطوبس ودسوق وكفر الشيخ، على أنغام الطبل البلدي والأغانى، وسط حالة من السعادة بسهولة الامتحانات في آخر أيام الامتحانات.

وأخذ الطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحان اليوم الأخير بالرقص وإطلاق الزغاريد والشماريخ احتفالا بانتهاء ماراثون الامتحانات وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع من الطلاب وأولياء الأمور.

وحرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم الطلاب عقب الانتهاء من أداء امتحان بالورود والبالونات الحمراء والأفراح وسط تواجد رجال الأمن لتأمين احتفالات الطلاب أمام مقر اللجان

والتقطت عدسة "اليوم السابع " لحظة خروج الطالبات من لجنة مدرسة الإعدادية بمطوبس بمدينة مطوبس، وسط حالة من الفرحة العارمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور الذين استقبلونهم خارج اللجنة، كما شهدت محيط المدارس حالة من السعادة الكبيرة

وأدى  24 ألف و99 طالب وطالبة على 76 لجنة، ب 11 إدارة تعليمية، امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، ولم ترصد غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة الترية والتعليم بكفر الشيخ.

احتفالات-الطالبات-بانتهاء-ماراثون-الثانوية-العامة
احتفالات-الطالبات-بانتهاء-ماراثون-الثانوية-العامة

 

بالطبل-البلدي-احتفالات-طالبات-كفر-الشيخ
بالطبل-البلدي-احتفالات-طالبات-كفر-الشيخ

 

بالمزمار-البلدي-الاحتفاات-بكفر-الشيخ
بالمزمار-البلدي-الاحتفاات-بكفر-الشيخ

 

جانب-من-الاحتفالات
جانب-من-الاحتفالات

 

جانب-من-الاحتفالات-بمطوبس
جانب-من-الاحتفالات-بمطوبس

 

رقص-الطلاب-والطالبات
رقص-الطلاب-والطالبات

 

رقص-على-انغام-المزمار
رقص-على-انغام-المزمار

 

فرحة-الطالبات
فرحة-الطالبات

 

فرحة-الطالبات-بانتهاء-الامتحانات
فرحة-الطالبات-بانتهاء-الامتحانات

 

فرحة-كبرى-بانتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة
فرحة-كبرى-بانتهاء-امتحانات-الثانوية-العامة

 


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