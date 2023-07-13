اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 06:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المجر: أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا فى الناتو

الخميس، 13 يوليو 2023 06:00 ص
المجر: أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا فى الناتو الناتو - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الدفاع المجرى، كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، أن أوكرانيا لم تتلق دعوة للانضمام إلى الناتو لأنها غير مستعدة لذلك.

وقال سالاي بوبروفنيتسكي، في كلمة مصورة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، إن "أوكرانيا لم تحصل على الدعوة للانضمام إلى الناتو هذه المرة لأن الوضع غير مناسب، كما أن أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا في الناتو".

وأقرت قمة الناتو في فيلنيوس برنامجا طويل الأمد لدعم أوكرانيا، فضلا عن تشكيل مجلس الناتو – أوكرانيا، وإعفائها من تنفيذ شروط خطة العمل للحصول على العضوية في الناتو.

وأكد الحلف أن أوكرانيا سيكون بوسعها الانضمام إلى الناتو عندما يعتبر الحلفاء أن الظروف مناسبة لذلك، وأنها تلبي كافة معايير الحلف.

ولم يوجه الناتو دعوة رسمية إلى كييف للانضمام إليه.

وكانت المجر قد اتهمت أوكرانيا بانتهاك حقوق الأقلية المجرية في البلاد، حيث أكدت أنها لن تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو، حتى استعادة حقوق المجريين.


سالاى بوبروفنيتسكى

المجر

اوكرانيا

الناتو

كييف

موسكو

حرب روسيا واوكرانيا

زيلينسكى



الموضوعات المتعلقة

الناتو يعلن دعم أوكرانيا للانضمام للحلف

الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 ص

مدير مركز بروكسل للبحوث: أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو حتى بعد انتهاء الحرب

الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:17 م

بايدن: بوتين حاول جرنا إلى حرب.. وحرصنا على جاهزية الناتو للدفاع

الأربعاء، 12 يوليو 2023 08:25 م

قناة القاهرة الإخبارية تبرز مساعى انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.. مدير مركز بروكسل للبحوث: كييف لن تنضم للحلف حتى بعد انتهاء الحرب.. وخبراء يؤكدون: أوروبا تنهار داخليًا نتيجة التضخم الناتج عن حرب أوكرانيا

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة