السيطرة على حريق نشب فى شقة بقنا

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثالث، في قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بقنا بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.