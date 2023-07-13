اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 02:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأمن الإنسانى .. الداخلية تساعد مسنة تعثرت بمنزلها

الخميس، 13 يوليو 2023 12:42 م
الأمن الإنسانى .. الداخلية تساعد مسنة تعثرت بمنزلها أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في مساعدة سيدة مسنة عقب تعثرها بمسكنها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة والحالات الإنسانية.
 
وكان تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة فى إنقاذ سيدة "مسنة" لتعثرها داخل مسكنها بدائرة القسم.
 
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتمكنت من فتح باب مسكن السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها، وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.
 
 
 

الحماية المدنية

سيدة مسنة

الداخلية

مساعدة كبار السن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة