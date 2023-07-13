السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير قرار تعيين بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3082 لسنة 2022 جنايات قسم ثانٍ العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1665 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم عبدالسلام م ب س، 54 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون عام 2020، وبدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، وهو ليس من أرباب الوظيفة العمومية، قد اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صورة ضوئية لقرار تعيين رقم 415 لسنة 2020، والمنسوب صدوره إلى مكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وكان ذلك بطريق الاصطناع.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد اشترك كذلك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صورة ضوئية من بطاقة تحقيق شخصية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قام بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة وقام بتدوين البيانات المراد إثباتها على النحو المبين بالأوراق، واستعمل المحررات المزورة بتقديمها إلى المجني عليها لبنى ع ع س، بعدما أوهما بقدرته على تعيين نجلتها في النيابة العامة مدعيًا كونه أحد العاملين بوزارة العدل.

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية متهمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتزوير قرار تعيين منسوب صدوره لمكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.