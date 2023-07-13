السجن المشدد 10 سنة لمتهم بوضع النار فى أملاك شخص بسوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز أخميم المتهم بإشعال النار عمدا فى أملاك المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "ه.م.ع"بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإشعال النار عمدا فى أملاك المجنى عليه"ا.م" بدائرة مركز أخميم.