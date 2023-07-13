اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنة لمتهم بوضع النار فى أملاك شخص بسوهاج

الخميس، 13 يوليو 2023 10:38 ص
السجن المشدد 10 سنة لمتهم بوضع النار فى أملاك شخص بسوهاج محكمة - ارشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الخميس بمعاقبة المتهم "ه.م.ع"بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإشعال النار عمدا فى أملاك المجنى عليه"ا.م" بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023  بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة بدائرة مركز أخميم المتهم  بإشعال النار عمدا  فى أملاك المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.
 
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 
 
 
 



 

 


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