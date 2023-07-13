اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: الوقت الآن فى صالح أوكرانيا

الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 ص
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: الوقت الآن فى صالح أوكرانيا إيمانويل ماكرون
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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن دول حلف شمال الأطلسى قطعوا "التزاما طويل الأمد" بتقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، وهو التزام تجسد مؤخرا من خلال قرار فرنسا تسليم كييف صواريخ "Scalp" بعيدة المدى، مؤكدا "سنواصل دعمنا على المدى الطويل، والوقت الآن فى صالح أوكرانيا".

وقال فى ختام قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن دول حلف شمال الأطلسى أظهروا وحدتهم فى مواجهة روسيا. ولم يكتفوا بإظهار دعمهم الكامل لأوكرانيا، بل قالوا أيضا إنهم سيعملون معا لإنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار إلى القارة الأوروبية. وأضاف أن قمة فيلنيوس "كانت قمة وحدة وتصميم وفعالية". 


وبعد أكثر من 500 يوم من بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، أشار ماكرون إلى أن روسيا لن تقسم شركاء حلف شمال الأطلسي، "فهى ضعيفة سياسيا وعسكريا وأظهرت أولى علامات الانقسام لديها"، فى إشارة إلى محاولة التمرد الفاشلة التى قامت بها مجموعة فاجنر الشهر الماضى


إيمانويل ماكرون

فرنسا

ماكرون

الحرب الروسية الأوكرانية



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