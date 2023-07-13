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الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال قمة دول جوار السودان وبدء جلسة مغلقة

الخميس، 13 يوليو 2023 01:00 م
الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال قمة دول جوار السودان وبدء جلسة مغلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء أعمال قمة دول جوار السودان، التي عقدت في مصر، وبدء جلسة مغلقة لقادة القمة.

وفى وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه ليس خافيًا على أحد، خطورة الأزمة الراهنة، التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر، منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان، أو اللجوء إلى دول الجوار فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان التى تستضيفها القاهرة.

 


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