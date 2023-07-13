اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يوليو 2023 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: أطالب أطراف المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداتها لدعم دول جوار السودان

الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 م
الرئيس السيسي: أطالب أطراف المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداتها لدعم دول جوار السودان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سودانى يعيشون في مصر منذ سنوات عدة .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة دول جوار السودان  :"لا يفوتنى الإشادة بالجهد الكبير والموقف النبيل الذى اتخذته دول جوار السودان التي استقبل مئات الآلاف من السودانيين وشاركت مواردها المحدودة في ظل تداعيات تلك الأزمة السودانية.

وتابع الرئيس السيسي :"أطالب كل أطراف المجتمع الدولى بالوفاء بتعهداتها من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تتضررا من التبعات الخاصة بالأزمة السودانية، مما يعزز الصمود واستقبال كافة المعانين من الأزمة السودانية.

 


قمة دول جوار السودان

السودان

اخبار السودان

دول جوار السودان

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

قمة السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة