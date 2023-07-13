الداخلية: الإخوان الإرهابية تروج فيديو لشخص مفرج عنه منذ عام على أنه مقبوض عليه

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، حيث أن المذكور كان محبوسا بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه فى شهر إبريل 2022 وأن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.