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الأزهر يعتمد نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين "علمى" و"أدبى"

الخميس، 13 يوليو 2023 12:36 م
الأزهر يعتمد نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين "علمى" و"أدبى" أوائل معاهد فلسطين
كتب: لؤى على

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهانى والتبريكات لأوائل شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين للقسمين العلمي والأدبي، معربا عن خالص شكره لأولياء أمورهم الذين بذلوا مزيدا من الجهد حتى يصل أبناؤهم إلى هذه المراكز الأولى، متمنيا للطلاب مزيد من التفوق فى المرحلة الجامعية، ليكونوا خير معين لدينهم ووطنهم.

واعتمد فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسى 2022-2023م، بقسميها العلمي والأدبى.

 وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي لمعاهد فلسطين  93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏430 طالبا وطالبة.

 

وحصلت على المركز الأول في القسم العلمي عبير منير الدريملي، معهد فتيات غزة، بمجموع  630 بنسبة (96.92٪)، وحصل على المركز الثانى الطالب إسماعيل على سالم، معهد شمال غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، وحصلت على المركز الثانى مكرر سارة علاء غبون، معهد فتيات غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، بينما حصل على المركز الرابع حبيب وسام أبوحميدان، معهد شمال غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%)، كما حصلت على المركز الرابع مكرر شهد حماد طافش، معهد فتيات غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%).

 

وحصل على المركز الأول في القسم الأدبي شاكر محمد أبو عجوه، طالب بمعهد غزة، بمجموع  555 بنسبة (94.07%)، وحصلت على المركز الثاني لما علاء سرور، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 544    بنسبة(92.20%)، بينما حصلت على المركز الثالث أدب هاني الحافي، بمعهد شمال غزة، بمجموع  540   بنسبة(91.53%)، في حين حصلت على المركز الرابع ملك حسن صباح، بمعهد فتيات غزة، بمجموع  538   بنسبة (91.19%)، وجاءت في المركز الخامس مريم عمر الجبالي، بمعهد فتيات غزة، بمجموع  535   بنسبة(90.68%).

 

وتيسيرا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط  https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=240

 

أوائل معاهد فلسطين الأزهرية
أوائل معاهد فلسطين الأزهرية

 

أوائل معاهد فلسطين
أوائل معاهد فلسطين

 


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