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اعرف أبرز الشهادات العلمية للبابا تواضروس الثانى

الخميس، 13 يوليو 2023 09:00 م
اعرف أبرز الشهادات العلمية للبابا تواضروس الثانى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة وواحداً من أعظم من البطاركة حصولا على الشهادات العلمية المختلفة.
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز الدرجات العلمية التي حصل عليها قداسة البابا طبقا لما نشرها الموقع الرسمى للكنيسة عام 1975 حصل على شهادة البكالوريوس فى علوم الصيدلة.
 
عام 1979 حصل على منحه من جامعة الاسكندرية فى دبلومة الصيدلة الصناعية
 
عام 1983 حصل على شهادة اللاهوت من كلية اللاهوت بالإسكندرية
 
عام 1985 حصل على  زمالة الصحة العالمية WHO لدراسة مراقبة الجودة فى تصنيع الدواء من مستشفى تشرشل اكسفورد انجلترا
 
عام 1999 درس علم الادارة الكنسية فى معهد هاجاى بسنغافورا
 
عام 2015 فى 31 مارس حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بنى سويف  لتعزيز السلم الاجتماعى
 
ألقى عدة محاضرات فى جامعات العالم منها كندا والسويد وأمريكا وغيرها

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