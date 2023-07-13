إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى قريبا.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

تبنت وزارة البيئة منهجية قائمة على مبادئ التنمية المستدامة، ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، من أجل دعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات، للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ، تصل لحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، حيث تستعد وزارة البيئة خلال الفترة الحالية لاطلاق اول منصة الكترونية في مصر خاصة بالاستثمار البيئي والمناخى، ضمن فاعليات المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخى المزمع انعقاده نهاية الشهر الحالي.

خلال هذا التقرير نرصد بعض المعلومات عن هذه المنصة الالكترونية الخاصة بالاستثمار البيئي وطرق تشجيع المستثمرين وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث ان هذه المنصة الإلكترونية تابعة لوحدة الاستثمار البيئي ، وسيتم عرض الدراسات البيئية والاقتصادية المتعلقة بال مشروعات الخضراء ، كما أنه من ضمن مهام المنصة الإلكترونية الخاصة بالاستثمار البيئي والمناخى، نشر القوانين المنظمة لهذه الاستثمارات والشريعات المرتبطة بالمشروعات المناخية.

وتتيح أيضا المنصة الإلكترونية طرح مصادر التمويل الممكنة، الخاصة بحاضنات الأعمال، والبيانات المطلوبة من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال كما ستعرض المنصة الإلكترونية لوحدة الاستثمار البيئي، قصص النجاح كأحد عوامل الجذب للمستثمرين لتحفيزهم للدخول في مجالات الاستثمار المختلفة.