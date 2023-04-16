اليوم السابع
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البيئة: وحدة الاستثمار تسعى لتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى

الأحد، 16 أبريل 2023 12:00 ص
البيئة: وحدة الاستثمار تسعى لتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة حرصت على لعب دور أكثر فاعلية في دعم ملف تمويل المناخ، حيث تم إعلان وحدة خاصة بالاستثمار البيئى والمناخى خلال الشهر الماضى، وهي وحدة جديدة تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال، والسعي لخلق روابط بين البنوك والمستثمرين، كما أنها تأتي بهدف تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعمل على مساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين، وصياغة الأفكار والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المناخى، وكذلك تعمل على تقليل المخاطر الائتمانية للمشروعات المناخ الكبرى.

 

وأشارت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، على هامش توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ فى مصر" (TFSC Egypt)، الذى تم توقيعه فى بيت القاهرة،  بين جهاز شئون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة 1,5 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD، إلى الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع لمساعدة وحدة الاستثمار البيئى الجديدة، مع تحقيق مزيد من الدمج للبعد المناخى في البنوك، وتهيئة المناخ لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ في مصر، للمساهمة في زيادة  الاستثمارات المناخية في مصر.

 

واوضحت وزيرة البيئة أن مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" (TFSC Egypt)، يشجع المؤسسات المالية الوطنية،  وجود دور رئيسي في زيادة التمويل المناخي للاستثمارات الخاصة المحلية، من خلال دعمها لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المناخية ، الامر الذى يساهم في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر، بالإضافة الى تعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،  حيث سيتم  إنشاء نظام للقياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة، والعمل على تطوير وحدات متخصصة داخل الوزارات، من اجل تسهيل التبادل والفهم المشترك للتحديات والفرص، اضافة الى الحفاظ على فاعلية واستدامة نظام القياس والإبلاغ والتحقق. 


الاستثمار البيئى

وحدة الاستثمار البيئى

تغير المناخ

التغيرات المناخية

فرص التمويل للمناخ



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