إصابة 17 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالى

أُصيب 17 شخصًا بينهم عدد من الأطفال، بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، بمنطقة جرزا أمام كافيتريا الأرزاق بالله، إتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا.

وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.