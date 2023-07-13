إزالة 49 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة فى الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار اعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء وتستمر حتى 28 يوليو الجارى، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح" مختار"، أن ما تم إزالته اليوم 16 قرار إزالة بمساحة 1010 متر مربع، منهم 15 قرار إزالة تعدي علي أملاك النيل بمساحة 210 متر مربع بمركز شربين، و 1 قرار إزالة تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع بمركز بلقاس، ليصبح إجمالي ما تنفيذه من بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 ازالات 49 قرار إزالة، منهم 45 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 972 متر مربع و 3 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 8 سهم و1قيراط، بالإضافة إلي 1تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع. واشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة، مشيرا ان اعمال المرحلة الثالثة من الموجة21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.