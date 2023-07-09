اليوم السابع
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مديرية الأوقاف بالإسكندرية تطلق حملة توعوية وصحية للأطفال ضمن النشاط الصيفى

الأحد، 09 يوليو 2023 10:31 م
مديرية الأوقاف بالإسكندرية تطلق حملة توعوية وصحية للأطفال ضمن النشاط الصيفى جانب من حفل التكريم فى الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية حملة توعوية وصحية في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
 
جاءت الحملة ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للطفل 2023،  بمسجد محمد موسي بالعجمي، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، والشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي والدخيلة، والدكتورة  جيهان حسن مدير منطقة العجمي الطبية، وفريق الأطباء والتمريض المعاون لها، والشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب المسجد، وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل.
 
وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل نشاط مشرف وجهد مشكور لوزارة الأوقاف، وأثبت فاعلية ونجاحًا منقطع النظير، ويعكس الدور الرائد لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، فيما أكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية أن البرنامج الصيفي لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.
 
جانب من حفل التكريم فى الإسكندرية
جانب من حفل التكريم فى الإسكندرية

 


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