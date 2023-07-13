أمريكا منزعجة من الرئيس الأوكرانى وقادة الناتو يطلبون من زيلينسكى الهدوء بعد انفعاله عليهم

وكالات

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن قادة دول الناتو حثوا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على التزام الهدوء عقب انتقاداته الحادة للحلف.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن "قادة الحلف طالبوا زيلينسكي خلال عشاء مشترك، مساء الثلاثاء في فيلنيوس، بـ"الهدوء" عقب توجيهه انتقادات حادة للناتو".

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء عقب تصريح زيلينسكي بأن عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في "الناتو"، أمر غير مسبوق و"سخيف"، حيث يشبه عدم "رغبة الحلف بانضمام أوكرانيا إليه".

واتصل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي بمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جايك ساليفان، عقب الحادثة، لحث الولايات المتحدة على إعادة صياغة البيان الختامي، إلا أن الأوان كان قد فات، حيث تمت الموافقة على نص البيان قبل وصول الوفد الأوكراني إلى القمة.

وفي وقت لاحق، وجه قادة الحلف رسالة إلى زيلينسكي خلال العشاء جاء فيها: "عليك أن تهدأ وتطلع على حزمة المساعدات الغربية كاملة"، التي تضمنت ضمانات غربية بانضمام كييف إلى الحلف، لكن دون تحديد إطار زمني، فضلا عن الضمانات الأمنية الجديدة من قبل دول الحلف ومجموعة السبع الكبار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمريكيين انزعجوا من تصريح زيلينسكي، بينما يعمل البريطانيون على تحقيق الانفراج ويحاول الألمان التوصل إلى حلول بديلة للوضع.