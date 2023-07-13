أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 13-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 13-7-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: طاقة عربية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات 1.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 488.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 7.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 98 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 775.1 ألف جنيه، 38.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 189.2 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 17342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 21074 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7259 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3428 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 5084 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 5465 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 13.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- الإسكندرية للزيوت المعدينة بسعر إغلاق 8.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بنسبة بسعر إغلاق 17.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

- حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بسعر إغلاق 1.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- طاقة عربية بسعر إغلاق 12.683 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.168 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.05%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.466 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 33.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.91%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.152 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.56%.