6 أطعمة ومشروبات نباتية لتنظيف الكلى.. أبرزها الماء والتفاح

كتبت ميرفت رشاد

ترتبط أمراض الكلى ارتباطًا وثيقًا بمشكلات صحية رئيسية أخرى مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، العديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو أمراض المناعة الذاتية أو التهابات المسالك البولية (UTIs) قد يصابون أيضًا بأمراض الكلى في حياتهم، تشمل العلامات الشائعة لمشاكل الكلى التبول المتكرر ، والألم ، والحرقان ، أو العطش المستمر، وإليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تحمي كليتيك، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

أفضل الأطعمة والمشروبات لكليتك:

1. الماء

الماء هو أفضل مكون للتوازن العام في الجسم، لا داعي لأن تفرط ، ولكن استهدف تناول 6-8 أكواب تقليدية في اليوم حسب وزن جسمك، إذا كنت أكثر نشاطًا ، فستحتاج على الأرجح إلى ماء إضافي ، بينما قد يحتاج البعض إلى كوب أو كوبين أقل، يساعد الماء في طرد السموم التي يمكن أن تؤدي إلى عدوى بكتيرية أو حصوات الكلى ، إلى جانب الجزيئات الضارة في الدم.

عصير التوت

عصير التوت البري بنسبة 100٪ يعد خيارًا رائعًا لتطهير الكلى، يعتبر التوت البري فاكهة رائعة للشرايين والكلى والجهاز الهضمي وغير ذلك.

3. الفلفل الأحمر

عادة ، يتم الترويج للبوتاسيوم كمكون صحي يستهلكه الناس لأنه يطرد الكلى ويزيل الماء من الجسم ، ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض الكلى ، يمكن للبوتاسيوم أن يجعل العطش والتبول المتكرر أسوأ لأن المثانة تفرغ كثيرًا، الفلفل الأحمر هو أحد أفضل الفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم للاختيار من بينها ، كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي الوقائي ، كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على درء أنواع معينة من السرطانات لدى الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا. .

4. التفاح

التفاح هو فاكهة أخرى تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم تساعد أيضًا كمطهر طبيعي للجسم، سيستمرون في الحفاظ على كليتيك نظيفة دون التسبب في كثرة التبول، يعتبر التفاح مصدرًا آخر لفيتامين C الوقائي ، بالإضافة إلى مادة كيرسيتين المضادة للأكسدة ، المرتبطة بصحة القلب والوقاية من السرطان ،كما أنها مصدر كبير للبكتين ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان وهو رائع لمرضى السكر لأنه يبطئ نسبة السكر في الدم ويزيل الكوليسترول الزائد.

5. المشروم

فيتامين (د) هو معدن مهم لصحة الكلى الجيدة المشروم هو أفضل مصدر غذائي كامل نباتي، تم العثور على فيتامين د لتنظيم وظائف الكلى وقد يساعد في منع أمراض الكلى ، قد يكون حليب الصويا المدعم وحليب اللوز من الخيارات الجيدة الأخرى ، تأكد من أن محتوى البوتاسيوم لا يزيد عن 200-300 ملليجرام إذا كنت تعاني من أمراض الكلى.

6. الجريب فروت

يعتبر الجريب فروت مصدرًا جيدًا آخر لفيتامين سي ، وهو معدن مهم لجهاز المناعة ولمنع نمو البكتيريا في الجسم. كما أنها من الفواكه التي تحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم والسكر ، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية لكليتيك.