الصحة بدمياط تُعلن عن خطة القوافل الطبية المجانية حتى نهاية العام الجارى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة القوافل الطبية المجانية خلال النصف الثانى من عام 2023 وذلك بداية من يوليو الجارى وحتى نهاية ديسمبر .
وتأتي تلك الخطة استكمالا للاستراتيجية المتعلقة بتغطية كافة المناطق والوصول بالخدمات الطبية والعلاجية لأهالى القرى بالمجان ، حيث تتضمن القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل للتحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..
وفيما يلى بيان بتلك الخطة والتى تشمل مراكز المحافظة ومدينتى دمياط ودمياط الجديدة:
خطة القوافل الطبية المجانية (1)
خطة القوافل الطبية المجانية (2)
خطة القوافل الطبية المجانية (3)
خطة القوافل الطبية المجانية (4)
خطة القوافل الطبية المجانية (5)
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