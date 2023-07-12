اليوم السابع
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وصول البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لإلقاء العظة الأسبوعية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 06:49 م
وصول البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لإلقاء العظة الأسبوعية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى - جاكلين منير

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وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء، بالتزامن مع عيد الرسل، عظة الأربعاء الأسبوعي لقداسته.

 

ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

 

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

وصول البابا
وصول البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العظه الاسبوعيه

عظه البابا



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