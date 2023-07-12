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البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية مساء اليوم بالإسكندرية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:22 ص
البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية مساء اليوم بالإسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء، بالتزامن مع عيد الرسل، عظة الأربعاء الأسبوعي لقداسته.
 
ويلقي قداسة البابا عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.
 
كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي قداسة البابا.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عظه الاربعاء

الكرازه المرقسيه



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