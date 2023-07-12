ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 12/7/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:31
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:07 م
موعد صلاة العشاء 9:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:12
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد صلاة العصر 4:34 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:14
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة العصر 4:19 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 18: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:07
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