اليوم السابع
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مصرع مسن سقط من قطار فى الشرقية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:58 م
مصرع مسن سقط من قطار فى الشرقية سكة حديد -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى مسن مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بناحية محطة قطارات أبو حماد بمحافظة الشرقية.

 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول "سعيد ش أ" 62 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة إدعاء حادث قطار.
 
وتبين من التحريات حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه من القطار بناحية محطة قطارات أبو حماد، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

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