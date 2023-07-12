تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحى بـ"كفر صقر" فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، من تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمركز ومدينة كفر صقر، فى محافظة الشرقية

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام فرع الشركة بمركز ومدينة كفر صقر بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قري وشوارع المدينة كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -

https://www.facebook.com/shapwasco

أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية (125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).