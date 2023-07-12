مصرع قائد دراجة نارية صدمته سيارة على طريق كفر داود بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى قائد دراجة نارية بقرية غمرين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، مصرعه فى حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق كفر داود- السادات ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا العقيد نضال المغربى من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد من مصرع قائد دراجة نارية بقرية غمرين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، فى حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على طريق كفر داود- السادات.

تم تحرير محضرابالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.