محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء، بحضور نائبه محمد موسى، والقيادات التنفيذية والوحدات، وممثلي عدد من الوزرات ومسؤول مؤسسة حياة كريمة.

وناقش المحافظ، آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة، ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق قرى المركزين والوقوف على معوقات التسليم، للعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيراً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " يعد مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم ، مشددا على التنسيق الكامل، وتوحيد الجهود بين كافة الجهات الخدمية والقطاعات المختلفة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي.

وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم، ومنها مشروع سكن كريم بـ 8 مواقع بإجمالى 37 عمارة بواقع 296 وحدة سكنية بنطاق المركزين ، وفي قطاع الصحة تم إستلام 19 مشروع وحدة صحية ( تطوير ورفع كفاءة) وجارى استلام 7 وحدات صحية جديدة خلال أسبوع ، كما تم الانتهاء من تسليم 14 مشروع نقطة إسعاف ، و 46 مشروع آبار ارتوازية ، و 15 نقطة شرطة ، 37 مشروع بريد ، 30 مركز شباب ، 130 مدرسة ، 13 مجمع حكومي ، 18 كوبري، ووجه محافظ المنوفية بالتنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة ، كما تطرق الإجتماع،و مناقشة موقف تعديل شبكات الصرف المغطى بأراضى توسعات محطات الصرف فضلاً عن أعمال الرصف بسلامون بحرى، وعرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق مركزى أشمون والشهداء.