مصرع شاب وإصابة 13 آخرين فى انقلاب ميكروباص جنوب بورسعيد.. أسماء الضحايا

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب مصرعه، في الساعات من صباح اليوم الأربعاء، وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية" جنوب المحافظة.

استقبلت مستشفى الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، سلمي عبد الله عبد الله خليل 17 سنه، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، أمل إسماعيل عبد القادر 17 سنه، مصابه باشتباه كسر بالقدم اليمني، حسن أحمد أبو العطا 52 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وكذلك إبراهيم صالح علي إبراهيم 22 سنه، جثة هامدة.

كما استقبلت مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 10 مصابين نتيجة نفس الحادث، ياسر فتحي عبد العليم 23 سنه، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ الأيسر، يحي محمد محمد السيد 22 سنه، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، محمد محمد اسماعيل 17 سنه، مصاب بجرح قطعي بالرأس حوالي 6 سم، وأحمد وليد أحمد 16 سنه، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، عبد الرحمن السيد عطيه 16 سنه، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، يوسف محمد علي 16 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه، محمود شريف محمد 22 سنه، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه، عبد الرحمن محمد السيد 19 سنه، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، السيد سمير فايز 22 سنه باشتباه كسر بالزراع الأيمن

نجلاء فتحي ابراهيم 20 سنه كدمات وسحجات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.