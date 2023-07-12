مركز شباب الحسينات بالأقصر يستقبل المكتبة المتنقلة لدعم الأطفال.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل مركز شباب الحسينات بمدينة الطود غرب محافظة الأقصر ، المكتبة المتنقلة التي تجوب قرى محافظة الأقصر، والتي تهدف إلى توصيل الخدمات الثقافية المتميزة من خلال فريق المكتبة المتخصص المدرب على البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة لقطاعات الأطفال والشباب والمرأة وذوي الهمم، وذلك تحقيقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وحضر فعاليات المكتبة المتنقلة بمركز شباب الحسينات، الدكتور محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمدينة الطود، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وطارق عبد الكريم نائب مدير المكتبة، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومكتبة مصر العامة.

ويقول الدكتور محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمدينة الطود، فى بيان صحفى، إنه تم عمل العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية بمركز شباب الحسينات، شملت نشاط عالم ورق وقص ولزق ونشاط قوة الملاحظة، وورش حكي وندوة عن التنمر، وتم تنفيذ ورشة عمل للأشغال اليدوية وعمل الإكسسوارات، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور، وحجاج عبداللطيف مدير إدارة شباب الطود، وفريق عمل مركز شباب الحسينات بالطود.

وكانت قد استقبلت مراكز شباب محافظة الأقصر، فعاليات مبادرة 100 يوم صحة، والتي تم إطلاقها منذ 11 يوماً بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.