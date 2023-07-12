مرسوم أميرى بقبول استقالة وزير المالية الكويتى وتعيين سعد البراك بدلا منه

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أصدر ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجرى وتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد حمد ناصر البراك وزيرا للمالية بالوكالة.

كما تضمن المرسوم الأميرى - الصادر اليوم/الأربعاء/ بناءً على الأمر الأميرى الصادر بالاستعانة بولى العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - أنه على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة الكويتى ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

وتضمن المرسوم تعيين الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية بالوكالة.