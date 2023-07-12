"محليات أسوان" تزيل التعديات وترفع الإشغالات وتكثف النظافة العامة.. صور

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة المحافظة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال سلسلة الأعمال المتعلقة، بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

يأتى ذلك ضمن جهود المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 ، والتي يأتي تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، 25 قرار إزالة بمساحة 4475 م2 بقرى الحجز بحرى وقبلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 10 حالات تعدى بمساحة 2188 م2 ، على أراضى زراعية بنطاق قرية العباسية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة أسفل كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، مع وضع حواجز لعدم مرور السيارات المخالفة لتفريغ ما لديها من الرتش والقمامة مرة أخرى ، مع القيام بأعمال الإزالة في المهد لحالة تعدى بمساحة 300 م2.

بينما نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، أعمال النظافة العامة بمنطقتى الشيخ تاج والعمارات السكنية ، مع رفع 20 طن من الأتربة والمخلفات بالطريق الرئيسى ، والقيام بمتابعة إنتظام العمل بمواقف السيارات بالمدينة.