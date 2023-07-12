محكمة سويسرية تحبس لاجئا 3 سنوات وتحظر دخوله سويسرا 7 سنوات بسبب التحرش

أصدرت محكمة بمدينة "بولاخ" فى كنتون زيورخ شمال سويسرا حكما ضد لاجئ سورى بالسجن لمدة 3 سنوات وأربعة أشهر، وحظر دخول سويسرا لمدة سبع سنوات.

جاء الحكم الصادر بعد إدانة الشاب السورى البالغ من العمر 39 عاما، بتهم التحرش الجنسى وسلب الحرية والتسبب بجروح خطرة بالإضافة لقيادة سيارة تحت تأثير الكحول.

وبحسب ما جاء فى القرار الصادر من المحكمة، فإن الشاب المتهم تعرف على امرأة فى إحدى الكازينوهات فى دولة لشتنشتاين، وبعد أن قضيا وقتا سوية عرض عليها إيصالها للمنزل.

وأضافت المحكمة أنه بعد وصولهما رفضت دعوته لمنزلها إلا أن الشاب ألح على ممارسة الجنس معها ومع إصرارها على الرفض قاد سيارته بسرعة كبيرة إلى إحدى الغابات القريبة حيث حاول الاعتداء على الضحية، مؤكدة أنه فى النهاية دفعها المتهم إلى خارج السيارة بعد أن سرق جهاز الموبايل الخاص بها.

وكان الشاب السورى قد أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وقال فى مقابلة مع صحيفة “تاجس أنتسايجر” السويسرية أن لديه أطفال وأنه يأمل بألا يتم فصله عنهم.