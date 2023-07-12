محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى والمدرج بها تطوير 28 قرية بإجمالى 219 تابع بمركز كفر سعد.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هذا المشروع القومى" حياة كريمة" الذى أطلقه رئيس الجمهورية يُعد مبادرة غير مسبوقة تعكس اهتمام القيادة السياسية، بالمواطنين بكافة المناطق لما تستهدفه من تطوير شامل للريف المصرى، كما لفتت إلى أن قرى كفر سعد شهدت طفرة جديدة بكافة الخدمات على أرض الواقع.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه يتم متابعة الجدول الزمني للمشروعات، مع ممثلى القطاعات المختلفة، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة التى يصل إجمالها 588 مشروع بقطاعات المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى و اتصالات وكهرباء، و كذلك المنشآت الخدمية بقطاعات الصحة والشباب والرياضة و المجمعات الحكومية والزراعية والتضامن الاجتماعي، وأيضًا مشروعات تبطين وتأهيل الترع والكبارى و إنشاء أسواق ومواقف حضارية ووحدات إطفاء و كذلك 6 عمارات سكنية بمشروع سكن كريم ونقاط الإسعاف و كذلك تطوير مكاتب البريد ونقاط الشرطة والسكك الحديدية و رفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والرئيسية وأبراج المحمول.

كما استعرضت المحافظ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، ومناقشة آليات توصيل المرافق وتنفيذ منظومة الحماية المدنية للمنشآت التى تم الانتهاء منها وخطة رصف الطرق ،كما تم بحث كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ وآلية إيجاد حلول لتخطيها، للانتهاء من بعض المشروعات خلال الفترة القادمة ، وذلك من خلال وضع خطة محددة تتضمن عدة محاور لاستكمال أعمال التنفيذ والانتهاء منها وفقًا لمخطط زمني محدد وطبقًا للاشتراطات المقررة.