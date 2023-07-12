محافظ الدقهلية يحيل 143 محضرًا بمخالفات تموينية إلى النيابة العامة

الدقهلية - محمد الحبشي

أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، وأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 143 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وتم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن دكرنس، حي غرب المنصورة، منية النصر، طلخا، المطرية، شربين، اجا، نبروه، ميت غمر، وذلك علي مدار يومين، حيث شهد اليوم الاول ضبط 75 مخالفة تموينية، واليوم الثاني تم ضبط 68 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، محاضرتصرف دقيق، محاضر انتهاء من الإنتاج، محاضر عدم مطابقة للمواصفات، محاضر نقص وزن، محاضرعدم إعلان عن الاسعار، محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، محاضر عدم وجود شهادة صحية، محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر) ومحاضر ادارة مخبز بلدى بدون ترخيص، محاضر توقف عن الإنتاج، محاضر مبيعات وهمية بقيمة (260 رغيف)، محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 197 شيكارة، محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، محاضر عدم اصدار فواتير، محاضر سلع بدون فواتير، محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى )، وتم التحفظ علي 300 علبه سجاير، 1طن خل، 1طن زيت طعام، 1طن بهارات متنوعة، 3000 كيس مكرونة تموينية زنه الكيس 400 جم، 226 زجاج زيت وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة، الطب البيطرى، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.