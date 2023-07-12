محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحى بتكلفة 120 مليون جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قريتى الواسطى وأولاد سراج التابعة لمركز الفتح والتى يبلغ تكلفتها 120 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96%، وذلك ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح، والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.7 مليار جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا .

وقام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة الرفع والتى تعدت نسبة التنفيذ بها 96% للأعمال الميكانيكية والمدنية وتبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف م3 / يوم واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب ويخدم قرى " الواسطى وأولاد سراج ومنشاة المعصرة وتل أولاد سراج " بإجمالى 28 ألف نسمة، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح ويتكون من محطة معالجة يجرى إقامتها على مساحة 20 فدان بقرية عرب الكلابات ، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و 22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة.

ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأكد اللواء عصام سعد ، أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة، لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 149 مشروع صرف صحي منها منها 144 محطة رفع وعدد 11 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.