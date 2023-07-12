لو دايما مجهد وتعبان ..تجنب 8 أطعمة من نظامك الغذائي اليومي

كتبت ميرفت رشاد

يكون الشعور بالتعب طوال الوقت محبطًا ويؤثر على إنتاجيتك اليومية وصحتك بشكل عام، في حين يمكن أن تكون هناك عوامل مختلفة تساهم في الإرهاق ، بما في ذلك نمط الحياة أو التوتر أو الحالات الطبية ، يمكن أن تلعب بعض الأطعمة أيضًا دورًا في جعلك تشعر بالتعب، وإليك أنواع الأطعمة التي قد تسبب لك الشعور بالتعب طوال الوقت، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

أنواع الأطعمة التي تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت:



1. الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة



غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، تتسبب هذه الأطعمة في ارتفاع مستويات السكر في الدم ثم الانهيار ، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في مستويات الطاقة ، مما يجعلك تشعر بالتعب والركود.

2. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر



يمكن أن يوفر استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة ، مثل الحلوى والمشروبات السكرية والمعجنات ، دفعة طاقة مؤقتة ولكنها تؤدي إلى انهيار الطاقة بعد ذلك بوقت قصير، تسبب هذه الأطعمة ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم يتبعه انخفاضا مفاجئا يؤدي إلى الإرهاق.

3. الأطعمة الغنية بالدهون



في حين أن الدهون ضرورية لنظام غذائي متوازن ، فإن استهلاك كميات زائدة من الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأطعمة المقلية واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والتعب، تستغرق هذه الأطعمة وقتًا أطول للهضم ، مما يؤدي إلى تحويل الطاقة بعيدًا عن وظائف الجسم الأخرى ، ومن المحتمل أن تسبب النعاس.

4. الحبوب المكررة



تخضع الحبوب المكررة ، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة ، لمعالجة تزيل النخالة الخارجية والجراثيم ، ولا تترك سوى السويداء النشوي، تفتقر هذه الحبوب المكررة إلى العناصر الغذائية الأساسية والألياف ومضادات الأكسدة ، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم وتوقف الطاقة لاحقًا ، مما قد يتسبب في الشعور بالتعب.

5. مشروبات الطاقة والإفراط في الكافيين



في البداية ، قد توفر مشروبات الطاقة والإفراط في تناول الكافيين صدمة طاقة مؤقتة ، فإن الاعتماد عليها لفترات طويلة يمكن أن يعطل أنماط نومك ، مما يتسبب في الإرهاق والتبعية ، مما يجعلك في النهاية تشعر بالتعب.

6. الأطعمة قليلة الحديد



الحديد ضروري لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم ، مما يسبب الإرهاق والضعف، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الحديد اللحوم المصنعة والوجبات السريعة وبعض الحبوب والحبوب المكررة، قم بتضمين الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والبقوليات والخضروات الورقية والحبوب المدعمة في نظامك الغذائي.

7. الحساسية الغذائية



قد يعاني بعض الأفراد من حساسية تجاه الطعام أو عدم تحمل يمكن أن يؤدي إلى التعب كعرض من الأعراض، تشمل الأسباب الشائعة الغلوتين ومنتجات الألبان وفول الصويا والبيض، إذا كنت تشك في أن لديك حساسية تجاه الطعام ، فاستشر أخصائي رعاية صحية لتحديد أفضل مسار للعمل.

8. الحميات منخفضة السعرات الحرارية



يمكن أن يؤثر تقييد تناول السعرات الحرارية بشدة لفقدان الوزن سلبًا على مستويات الطاقة لديك، إن استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية يحرم جسمك من الطاقة اللازمة التي يحتاجها ليعمل على النحو الأمثل ، مما يؤدي إلى الإرهاق المستمر.