قطع المياه عن نجع مزيد وقرى الظهير الصحراوى بالأحايوة بأخميم فى سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن نجع مزيد وقرى الظهير الصحراوى بالأحايوة بمركز أخميم اليوم الاربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وحتى السادسة من صباح الخميس الموافق 13 من نفس الشهر ولمدة 7 ساعات ، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الصيانة لمحطة مياه الاحايوة المطورة.
وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.
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