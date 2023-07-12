ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

اختتمت بمنطقة الشرقية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2023، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في اليوم الختامي لمادة "التفسير" .

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، أن طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي أدوا امتحانات اليوم الختامي وسط حالة من الهدوء والنظام وسعادة بالوصول لليوم الختامي جاء ذلك خلال تفقد رئيس الإدارة المركزية عدد من لجان إدارة غرب الزقازيق هذا ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 انطلقت في الثالث من شهر يونيو الماضي، وقد أدى الطلاب الامتحانات من خلال 58 لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.

ومن المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات لكافة مواد الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز تصحيح الزقازيق السبت الموافق 15 يوليو الجاري من خلال 3 مراكز فرعية للمركز الرئيسي بالشرقية الأزهرية.