جراحة اعتام عدسة العين.. كيف تعتني بعينيك من أجل الشفاء الآمن؟

كتبت فاطمة خليل

إعتام عدسة العين شائع الحدوث مع تقدم العمر ويؤثر على وضوح رؤيتك، قد تبدو الأشياء ضبابية أو غير واضحة، مما يؤثر على طريقة قراءتك أو قضاء وقت أمام الشاشة أو الانخراط في أنشطة يومية أخرى، مع مرور الوقت ، يمكن أن تزداد إعتام عدسة العين سوءًا وقد يؤدي إلى فقدان البصر، لهذا السبب يوصي الخبراء بإجراء جراحة في الوقت المناسب، وهى جراحة لعلاج اعتام عدسة العين، بحسب موقع "هيلث شوت".

يجب أن تعرف كيف تعتني بعينيك بعد جراحة إعتام عدسة العين لتتعافى بشكل أكثر أماناً، بعد جراحة اعتام عدسة العين ، من المهم أن تعتني بعينيك بشكل مناسب لضمان التعافي السلس وتقليل مخاطر المضاعفات".

في بعض الأحيان ، يمكن علاج إعتام عدسة العين في المنزل ، ولكن في المراحل المتقدمة ، يجب أن يخضع لعملية جراحية، قبل تحديد موعد لإجراء الجراحة، سيتحقق الجراح من حالتك الصحية والأمراض المصاحبة مثل مشاكل القلب أو مرض السكري.



عادةً ما تُعتبر جراحة اعتام عدسة العين غير مؤلمة وقد تنتهي بسرعة تصل إلى أقل من ساعة يتم استبدال عدسة عينك الغائمة بعدسة اصطناعية تساعدك على رؤية أوضح، بفضل التقدم في العلم والتكنولوجيا ، أصبح الإجراء أسرع وأكثر أمانًا ، ولكن عليك أن تعرف كيف تعتني بعينيك بعد الجراحة . . نصائح السلامة التي يجب اتباعها بعد جراحة اعتام عدسة العين ​ اتبع التعليمات التي قدمها جراح العيون سيقدم جراحك تعليمات محددة بعد الجراحة بناءً على ظروفك الفردية. من الضروري اتباع هذه التعليمات للشفاء الأمثل.

تأكد من حصولك على حمام للرأس قبل يوم واحد من يوم الجراحة وتناول طعامًا خفيفًا قبل الذهاب إلى الجراحة. استخدم قطرات العين الموصوفة من المحتمل أن يصف جراحك عدة قطرات للعين ، بما في ذلك قطرات المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب.