توافد مئات الزائرين على معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية فى دورته الـ 18.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت مكتبة الإسكندرية، استمرار توافد المئات من الزائرين لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والكتب والمؤلفات المعروضة داخل معرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية، في اليوم الأول للمعرض، الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

وشارك في افتتاح الفعاليات عدد من الكتاب والصحفيين والمثقفين، وكان من بين المشاركين، الكاتب الصحفي دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة وموقع اليوم السابع.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التى تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات.

كما تتنوع فى محاورها بين، الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها، والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.

ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافى مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربى، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.

ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.



الزائرين أمام بوابات معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



معرض الكتاب يستقبل الزائرين في اليوم الأول



توافد الزائرين علي معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية



توافد الزائرين علي معرض الكتاب بمكتبة. الإسكندرية