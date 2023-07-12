اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:29 م
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إقبال على معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في اليوم الأول للدورة الـ 18.. صور

الأربعاء، 12 يوليو 2023 02:20 م
إقبال على معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في اليوم الأول للدورة الـ 18.. صور إقبال فى اليوم الأول لمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهد افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بدورته الـ 18 اليوم الأربعاء إقبالا كبير من قبل الجمهور والزائرين، لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة إلى جانب اقتناء شراء الكتب والمؤلفات المعروضة، سواء من الهيئة المصرية للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.
 
يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 75 دار نشر، من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.
 
ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجانى.
 
اقبال في اليوم الأول لمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية
اقبال في اليوم الأول لمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

التوافد علي معرض الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية
التوافد علي معرض الاسكندرية بمكتبة الإسكندرية

توافد الزائرين علي معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب
توافد الزائرين علي معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

اقبال علي معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية
اقبال علي معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

 


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