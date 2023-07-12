إقبال على معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في اليوم الأول للدورة الـ 18.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب بدورته الـ 18 اليوم الأربعاء إقبالا كبير من قبل الجمهور والزائرين، لحضور الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة إلى جانب اقتناء شراء الكتب والمؤلفات المعروضة، سواء من الهيئة المصرية للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 75 دار نشر، من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، ويقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

ويقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجانى.