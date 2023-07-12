تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى شمال سيناء اليوم

شمال سيناء - محمد حسين

يبدأ، اليوم، بمركز شباب العريش فريق أطباء من 15 تخصصا تقديم خدمات الكشف المجانى لأهالى شمال سيناء.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القافلة تتم بتنسيق بين وزارة الصحة والمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، ومحافظة شمال سيناء.

وأوضح أن هذه الخدمات تقدمها الدولة لدعم القطاع الطبى والصحى فى المحافظة الذى يشهد طفرة كبيرة فى ظل الاهتمام بالمواطن السيناوى وتقديم كل الخدمات له، خاصة الخدمات الطبية والصحية.

ولفت المحافظ إلى أن القافلة الطبية تأتى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بهدف توقيع الكشف الطبى على المواطنين، والكشف المبكر عن الأمراض والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وقال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن القافلة تضم تخصصات نساء وأطفال وأمراض صدرية وجلدية وعظام وجراحة وعيون وباطنة وأسنان ومسالك وأنف وأذن وحنجرة وقلب وتخدير وجراحة اوعية.

وقال الشيخ عبد الكريم بدوى، منسق المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية بشمال سيناء، إن القافلة ستنظم بمركز شباب مدينة العريش مدعومة بالأطباء والتخصصات الطبية المختلفة وما تحتاجه من أدوات، بخلاف الإعداد والتجهيز والتنظيم.

وأشار إلى أنها ستنظم خلال الفترة من 12 حتى 25 يوليو الجارى وتقدم خدماتها المجانية تشمل جميع التخصصات الطبية، وتأتى فى إطار دعم المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحى فى محافظة شمال سيناء.

وأوضح أنها تشمل 12 سيارة مجهزة للكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية.

وتشهد مستشفيات العريش العام وبئر العبد المركزى بشمال سيناء، أسبوعيا وصول دفعات أطباء متخصصين من 4 جامعات، إضافة لفريق من معهد القلب بالقاهرة لتقديم الخدمات الصحية من كشف وأجراء عمليات مجانا.