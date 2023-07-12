تنسيق الجامعات 2023.. العليا لاختبارات القدرات توزع نماذج الامتحانات على الكليات

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان رئيس اللجنة العليا الاختبارات القدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة انتهت من كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم وعقد اختبارات القدرات لعام 2023/ 2024 من تنسيق الجامعات هذا العام بالنسبة لطلاب الثانوية الثانوية العامة.

‏وأضاف الدكتور سيد قنديل، في تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع مع قطاعات الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول، وتم البدء في توزيع نماذج الامتحانات على الكليات، وذلك ضمن استعدادات اللجنة العليا لتنظيم اختبارات القدرات.

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وتابع رئيس اللجنة العليا الاختبارات القدرات أنه من المقرر أن تعقد الاختبارات عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل إعلان النتائج، خاصة أن اجتياز اختبارات القدرات لا يعني القبول بالكلية، وإنما يعكس امتلاك الطلاب المهارات الكافية للالتحاق بالكلية التي يشترط للتحبها النجاح في اختبارات القدرات.