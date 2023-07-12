اليوم السابع
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مصرع سيدة خنقا بعد التفاف طرحتها حول رقبتها بسبب ماكينة الرى بالشرقية

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:02 م
مصرع سيدة خنقا بعد التفاف طرحتها حول رقبتها بسبب ماكينة الرى بالشرقية جثة - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقت ربة منزل مصرعها؛ إجراء التفاف طرحتها بمروحة دفع ماكينة ري زراعي بناحية قرية طواحين إكراش بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزي بوصول مفيدة ع ش م، 52 سنة، مقيمة بناحية قرية طواحين إكراش بمركز الإبراهيمية، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة السيدة التي أودت بحياتها إثر التفاف طرحة رأس حول رقبتها نتيجة التفاف الطرحة بمروحة دفع ماكينة زراعي.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثة لذوي المتوفية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.



 


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